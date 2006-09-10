Під час авіашоу зіткнулися два літаки

В ході авіашоу на Мальті в неділю зіткнулися два невеликі приватні літаки.Як повідомляє агентство Ассошіейтед Прес, у результаті зіткнення загинув один з пілотів.

За даними агентства, один з літаків несподівано почав втрачати висоту і врізався в інший, після чого обидва впали в море. Пілот одного з літаків - швед Габор Варга - помер від отриманих поранень у лікарні, іншому пілотові, з Ірландії, вдалося катапультуватися, він не постраждав.

РІА "Новости"