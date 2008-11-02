Помер онук Сталіна

У Москві помер Йосип Аллілуєв, син Світлани Аллілуєвої та Григорія Морозова , повідомляє Первый канал.

Він народився 1945 року. 1948 року шлюб батьків був анульований за розпорядженням Сталіна без рішення суду. Григорію Морозову видали новий паспорт, без позначок про шлюб і розлучення. Йосипа всиновив другий чоловік Світлани, Юрій Жданов.

Не просто складалися його відносини з матір`ю. У 1967 році вона залишила Радянський Союз, повернулася на Батьківщину на початку 80-х, але незабаром знову виїхала до Америки, де живе досі, і перестала підтримувати стосунки з дітьми.

Йосип Аллілуєв - заслужений діяч науки РРФСР, доктор медичних наук, опублікував більше ста п`ятдесяти статей і монографій у галузі кардіології та гематології. У 1970-і роки відомий дисидент.

Відмовлявся писати мемуари і практично не давав інтерв`ю. Син - Ілля Йосипович (1965 р.н.).