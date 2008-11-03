Елітне ДТП у Москві: розбитися на раритетному «Феррарі» 1980 року

Рарітетний "Феррарі" потрапив в ДТП і згорів на Дмитровському шосе в Москві, повідомило РИА Новости джерело в правоохоронних органах столиці. "Автомобіль "Феррарі-3000" червоного кольору 1980 року випуску врізався в стовп і загорівся на Дмитровському шосе напроти готелю "Молодіжна". В результаті аварії пасажир іномарки отримав опіки близько 30% шкіри і був госпіталізований. Машина майже повністю згоріла", - сказав співбесідник агентства. За його словами, водій не постраждав, міліціонери повезли його до медичної лабораторії для перевірки на стан алкогольного сп`яніння. За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати значне перевищення водієм швидкості на мокрій дорозі: машину занесло і викинуло на стовп.

За словами водія, які передало РІА Новости джерело в правоохоронних органах, "Феррарі" він купив три дні тому. За деякими оцінками, вартість окремих екземплярів цієї моделі може сягати мільйона доларів.