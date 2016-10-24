Ветерани АТО візьмуть участь у марафоні морської піхоти США

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні благодійної організації "СтратКомУА".

Як йдеться у повідомленні, четверо військових - Вадима Мазніченко, Вадима Свириденко, Дмитра Фісенко та Павла Степанов запросили до участі у марафоні за підсумками конкурсного відбору. Бійці отримали серйозні поранення та ампутації різного ступеня тяжкості під час служби в АТО.

Разом із військовими з Канади, Данії, Грузії, Франції, Литви, Естонії та Австралії українці бігтимуть 10-кілометровий забіг, який стартує 30 жовтня.

"Досвід участі у міжнародних змаганнях стане в нагоді українським військовим вже наступного року. У вересні 2017 року Україна вперше стане учасником Invictus Games – великого турніру з адаптивних видів спорту, що об’єднає поранених бійців з усього світу", - йдеться у повідомленні.

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Разом з військовими дистанцію бігтимуть ще четверо українців: прес-секретар ГО "Українська асоціація інвалідів АТО" Катерина Машко, підполковник медичної служби Андрій Кіх, аташе з питань оборони генерал-майор Володимир Гаврилов та керівник проекту Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації Наталія Мельниченко.

Також планується, що українські бійці зустрінуться із військовими з інших країн та українською громадою, відвідають Білий дім, Пентагон та Конгрес США. Здійснять візити в американські реабілітаційні центри.

До України делегація повернеться 3 листопада.