Кількість поранених бійців у реанімації лікарні ім. Мечникова в Дніпрі стала рекордною за останній місяць
18:24, 13 жовтня 2016Суспільство
582 0
За останній тиждень в реанімаційне відділення лікарні ім. Мечникова в Дніпрі доставили 10 важкопоранених бійців із зони проведення антитерористичної операції.
За останній тиждень надійшло 10 вкрай важких бійців / Фото УНІАН
Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
Читайте такожУ дніпровській лікарні ім. Мечникова величезні черги: люди здають кров для поранених військових (фото, відео)
«За останній тиждень до нас надійшло 10 вкрай важких бійців з мінно-вибуховими пораненнями. Від солдата до командира батальйону. Всі вони в даний час проходять лікування в реанімації лікарні ім. Мечникова», - сказав він.
Риженко також зазначив, що це найбыльш велика кількість поранених за останній місяць. У бійців, які зараз перебувають у реанімації, в основному поранення голови, шиї, грудей, живота, кінцівок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter