Кількість поранених бійців у реанімації лікарні ім. Мечникова в Дніпрі стала рекордною за останній місяць

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

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«За останній тиждень до нас надійшло 10 вкрай важких бійців з мінно-вибуховими пораненнями. Від солдата до командира батальйону. Всі вони в даний час проходять лікування в реанімації лікарні ім. Мечникова», - сказав він.

Риженко також зазначив, що це найбыльш велика кількість поранених за останній місяць. У бійців, які зараз перебувають у реанімації, в основному поранення голови, шиї, грудей, живота, кінцівок.