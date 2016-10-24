У Франції почалася евакуація мігрантів з табору "Джунглі" в Кале (фото)
Вранці 24 жовтня мігранти почали прибувати на пункти збору в рамках процесу евакуації так званих джунглів Кале, нелегального табору мігрантів у місті Кале.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
"Близько 6 ранку мігранти почали прибувати на збірний пункт, встановлений владою для загальної евакуації в "джунглях" Кале", - повідомляє видання.
Зараз на евакуацію чекають вже 500 мігрантів, серед них багато суданців і еритрейців.
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Загалом, владі треба буде евакуювати від 6000 до 8000 мігрантів, яких повинні перевезти автобусами в спеціальні притулки по всій території країни.
Для забезпечення порядку залучено 1250 правоохоронців.
Як відомо, табір "Джунглі" розташований в 50 км від Євротунелю під протокою Ла-Манш, що з'єднує Великобританію і Францію.
Нагадаємо, раніше в "джунглях Кале" сталися зіткнення між мігрантами і поліцією.