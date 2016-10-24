У Франції почалася евакуація мігрантів з табору "Джунглі" в Кале (фото)

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Близько 6 ранку мігранти почали прибувати на збірний пункт, встановлений владою для загальної евакуації в "джунглях" Кале", - повідомляє видання.

Зараз на евакуацію чекають вже 500 мігрантів, серед них багато суданців і еритрейців.

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Загалом, владі треба буде евакуювати від 6000 до 8000 мігрантів, яких повинні перевезти автобусами в спеціальні притулки по всій території країни.

Для забезпечення порядку залучено 1250 правоохоронців.

Як відомо, табір "Джунглі" розташований в 50 км від Євротунелю під протокою Ла-Манш, що з'єднує Великобританію і Францію.

Нагадаємо, раніше в "джунглях Кале" сталися зіткнення між мігрантами і поліцією.