Через Баку і Тбілісі пішла перша казахстанська нафта

Трубопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан (BTC), збудованому в обхід Росії, пішла перша казахстанська нафта. Про це заявив представник оператора нафтопроводу - британської компанії BP - Таман Баятлі. За його словами, нафта була видобута на казахстанському родовищі Тенгіз у Каспійському морі, морським шляхом перевезена до Баку, звідки її закачали в трубопровід. Т.Баятлі відмовився назвати конкретні обсяги першої партії казахстанської нафти, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Загальна довжина нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан становить 1768 км, з яких 443 км проходять територією Азербайджану, 249 км - Грузії, 1076 км. - Туреччині. Будівництво трубопроводу почалося в квітні 2003 р., а його заповнення нафтою - 18 травня 2005 р.

Акціонерами компанії, яка експлуатує трубопровід, - BTC Co. - є BP (30,1%); AZBTC (25%); Chevron (8,9%); StatoilHydro (8,71%); ТРАО (6,53%); ENI (5%); Total (5%); Itochu (3,4%); Inpex (2,5%); ConocoPhillips (2,5%) і Hess (2,36%).

Під час російсько-грузинського конфлікту Грузія звинуватила Росію в спробі висадити в повітря трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан. Згідно із заявою міністра економічного розвитку Грузії, військові літаки Росії атакували трубопровід, проте не влучили.