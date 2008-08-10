Грузія звинуватила Росію в спробі підірвати міжнародний трубопровід

Грузія звинуватила Росію в спробі висадити в повітря трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан. Згідно з заявою міністра економічного розвитку Грузії Катерини Шарашидзе, літаки ВПС РФ атакували трубопровід, проте схибили. "Це ясно свідчить, що метою російських військових були не тільки грузинські економічні об`єкти, а й міжнародні об`єкти на території Грузії", - цитує РосБізнесКонсалтинг слова міністра.

Загальна довжина нафтогону Баку-Тбілісі-Джейхан - 1 тис. 768 км, з яких 443 км пролягає в Азербайджані, 249 км - в Грузії, 1 тис. 76 км - в Туреччині. Будівництво трубопроводу почалося в квітні 2003 р., а його заповнення нафтою - 18 травня 2005 р. Щодня нафтогоном прокачується близько 1 млн. барелів нафти.

Будівництво трубопроводу коштувало 4 млрд дол., в цю суму не входять його заповнення, фінансові витрати і виплата банківських відсотків. Акціонерами BTC є BP (30,1%), AZBTC (25%), Chevron (8,9%), StatoilHydro (8,71%), ТРАО (6,53%), ENI (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), Inpex (2,5%), ConocoPhillips (2,5%) і Hess (2,36%).