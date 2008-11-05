Росія розгорне в Калінінградській області ракетний комплекс - Медведєв

Росія розгорне в Калінінградській області ракетний комплекс «Іскандер» для нейтралізації елементів ПРО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, виступаючи сьогодні зі щорічним посланням до Федеральних зборів.

"Для нейтралізації в разі необхідності системи ПРО (у Європі) в Калінінградській області буде розгорнено ракетний комплекс "Іскандер", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, додавши, що для цього буде використано ресурси Військово-морських сил Росії.

Окрім, цього, за словами Д.МЕДВЕДЄВА, з території Калінінградської області буде організовано радіопридушення об`єктів ПРО в Європі.

Він також зазначив, що Росія не розформовуватиме три ракетні полки, як це планувалося раніше.

Як сказав Президент, останніми роками Росія стикається з розгортанням глобальної системи ПРО, оточенням Росії військовими базами, «невпинним розширенням НАТО».

«Складається стійке враження, що нас просто випробовують на міцність», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, додавши, що Росія не дасть себе втягти в гонку озброєння, але це враховуватимуть в оборонному будівництві.

"Іскандер" - високоточна зброя, здатна вражати меті на відстані до 300 кілометрів.