Чуркін: Росію переоберуть до Ради ООН з прав людини наступного року

Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін вважає, що РФ переоберуть до РПЛ ООН. Про це він заявив, коментуючи результати Генасамблеї, коли Росія не отрамала достатньої кількісті голосів, пише «Радіо Свобода».

Чуркін впевнений, що переобрання РФ до Ради ООН з прав людини відбудеться уже наступного року.

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«Ми були в ній (Раді – ред.) протягом декількох років, я впевнений, що наступного разу ми увійдемо до її складу», – сказав Чуркін, додавши, що Росії «потрібна перерва».

Нагадаємо, вчора 28 жовтня Росію не переобрали до Ради ООН з прав людини. Це означає, що країна покине його після закінчення терміну своїх повноважень, тобто у кінці цього року. В ході голосування, яке відбулося в Генеральній Асамблеї, Росію підтримали 112 держав-членів ООН, в той час як за Хорватію проголосувало 114 країн.

Раніше, понад 80 благодійних та правозахисних організацій закликали країни ООН не допустити Росію до Ради ООН з прав людини.

Підставою вони називають військову операцію в Сирії, внаслідок якої загинуло багато цивільних. Серед підписантів звернення - Human Rights Watch, CARE International та Refugees International. На думку правозахисників, країни-члени ООН повинні "всерйоз задуматися, чи роль Росії в Сирії (…) робить її компетентною для роботи у головній міжурядовій інстанції ООН в сфері прав людини".