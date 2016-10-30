Внаслідок авіаударів по в’язниці у Ємені загинули 45 осіб – Reuters

Про це повідомив один з місцевих чиновників, близьких до медичних кіл контрольованого шиїтським угрупованням Хуті порту на березі Червоного моря, пише Reuters.

У тюрмі знаходилося 84 ув'язнених в момент, коли по ній було здійснено три удари пізно ввечері в суботу, інформують джерела.

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Як повідомляв УНІАН, удар було завдано по в'язниці в місті аль-Зайдія на захід від порту Ходейда. Місто знаходиться під контролем повстанців-хуситів.

Громадянський конфлікт в Ємені триває з 2014 року. Через повстання хуситів, президент Абд-Раббу Мансур Хаді змушений був тікати зі столиці Сани.