В Орлі невідомі одягли мішок на голову пам'ятника Івану Грозному

"Якісь вандали поглумилися над пам'ятником", - написали в інтернет-спільноті "Типовий Орел", опублікувавши фото.

"Ну, що тут скажеш - ось у такому вигляді пам'ятник нарешті може вважатися історично достовірною закінченою скульптурною композицією", - з іронією прокоментував "акт вандалізму" один з інтернет-користувачів.

Як повідомляє Коммерсантъ, ініціатор встановлення монумента, губернатор-комуніст Вадим Потомський не прокоментував інцидент.

Місце для пам'ятника, як і сама ідея його встановлення, викликала гострі суперечки серед громадськості.

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Монумент заввишки в два людських зрости встановили на місці злиття річок Оки і Орлика, де в 1566 році за вказівкою царя був заснований Орел.

Він був відкритий 14 жовтня. Раніше церемонію планували провести на початку серпня на честь 450-річчя міста. Однак місцеві активісти виступили проти встановлення пам'ятника "неоднозначної історичної особистості", заявивши про необхідність порадитися, зокрема, з патріархом Кирилом. Влада регіону відклали установку і провела соцопитування, а глава РПЦ підтримав встановлення пам'ятника.

На церемонії відкриття були присутні, зокрема, губернатор Потомський і лідер московського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр "Хірург" Залдостанов, відомий своєю активною підтримкою президента Володимира Путіна. Два запрошених на церемонію російських міністра культури і освіти - не приїхали.

Потомський раніше говорив журналістам, що вважає Івана Грозного, Йосипа Сталіна і Петра I великими людьми, які внесли величезний внесок у розвиток і становлення російської держави.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня сибірський художник встановив дерев'яний "закривавлений" кіл у Красноярському краї, відреагувавши таким чином на відкриття пам'ятника царю Івану Грозному.

"Погоджуючись із встановленням таких пам'ятників, ми мовчазно схвалюємо репресії, тортури і страти. Народ, який не виносить зі своєї історії корисних уроків, змушений повторювати помилки знову і знову, жахливо, коли такі помилки обмиті ріками крові", - написав художник.