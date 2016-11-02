Голові британського МЗС заборонили їздити на роботу велосипедом
03:51, 02 листопада 2016Світ
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Британського міністра закордонних справ Бориса Джонсона позбавили задоволення їздити на роботу на двох колесах.
Голова МЗС Ведикої Британії Борис Джонсон / REUTERS
Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.
Заборона – з міркувань безпеки, пояснили у поліції. Там побоюються, що міністр може стати мішенню терористів.
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Самого епатажного політика заборона розізлила. Адже добиратися на роботу велосипедом він звик ще відтоді, як працював мером Лондона.
Врешті, Джонсон змушений був визнати, що він надто впізнаваний як потенційна ціль для зловмисників і таки погодився пересісти на службове авто.
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