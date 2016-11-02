Голові британського МЗС заборонили їздити на роботу велосипедом

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Заборона – з міркувань безпеки, пояснили у поліції. Там побоюються, що міністр може стати мішенню терористів.

Читайте такожКличко впав з велосипеда дорогою на роботу (фото)

Самого епатажного політика заборона розізлила. Адже добиратися на роботу велосипедом він звик ще відтоді, як працював мером Лондона.

Врешті, Джонсон змушений був визнати, що він надто впізнаваний як потенційна ціль для зловмисників і таки погодився пересісти на службове авто.