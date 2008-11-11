Ангела Меркель: НАТО має співробітничати з Росією

Північноатлантичний альянс (НАТО) повинен співробітничати з Росією і переконати Москву в тому, що їх спільна робота зробить розв`язання основних проблем світової безпеки найбільш ефективним. Про це, виступаючи на засіданні 54-ої Генеральної асамблеї Асоціації атлантичного договору, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Associated Press.

"Ми потрібні одне одному. Ми партнери. Думаю, краще говорити один з одним, ніж один про одного. Я знаю, це не завжди просто, але я думаю, що буде мудрим надіслати Росії сигнал", - сказала канцлер.

А.Меркель також схвалила плани Грузії і України щодо вступу в НАТО, проте висловила сумнів, що країни будуть готові вступити до альянсу в "близькому майбутньому".

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