У Нью-Йорку під час протестів проти Трампа заарештовано 65 осіб - ЗМІ
У Нью-Йорку на Мангеттені заарештовано 65 осіб під час протестів проти перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах президента США.
Як повідомляють сайти ABC7 New York та ABC News, більшість арештів відбулися навпроти хмарочосу Трамп-Тауер, побудованого за кошти мільярдера і розташованого на П'ятій авеню в центрі Мангеттена.
Переважній більшості заарештованих пред'явили обвинувачення у хуліганстві. Деяких звинуватили у спробі здійснення опору під час арешту.
Протест зібрав велику кількість людей на Юніон-Cквер, де вони скандували: "Він не мій президент!" і тримали плакати "Завдати поразки фашизму".
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Під час протестів перехрестя П'ятої авеню та 57-ї вулиці були перекриті. Інші протестувальники виступали проти Трампа на площі Коламбус-Сьоркл, яка також розташована на Мангеттені.
У четвер вранці ці частини округу знову стали вільними для руху, але невелика кількість протестувальників залишаются за межами Міжнародного готелю і вежею Трампа.