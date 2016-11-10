У Нью-Йорку під час протестів проти Трампа заарештовано 65 осіб - ЗМІ

Як повідомляють сайти ABC7 New York та ABC News, більшість арештів відбулися навпроти хмарочосу Трамп-Тауер, побудованого за кошти мільярдера і розташованого на П'ятій авеню в центрі Мангеттена.

Переважній більшості заарештованих пред'явили обвинувачення у хуліганстві. Деяких звинуватили у спробі здійснення опору під час арешту.

Протест зібрав велику кількість людей на Юніон-Cквер, де вони скандували: "Він не мій президент!" і тримали плакати "Завдати поразки фашизму".

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Під час протестів перехрестя П'ятої авеню та 57-ї вулиці були перекриті. Інші протестувальники виступали проти Трампа на площі Коламбус-Сьоркл, яка також розташована на Мангеттені.

У четвер вранці ці частини округу знову стали вільними для руху, але невелика кількість протестувальників залишаются за межами Міжнародного готелю і вежею Трампа.