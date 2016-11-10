У США тисячі людей від Бостона до Лос-Анджелеса протестують проти обрання Трампа (фото, відео)

Про це йдеться в сюжеті CNN.

Вони наповнили вулиці міста, зібралися біля Білого дому, скандувавши гасла проти Дональда Трампа.

"Не мій президент, не сьогодні", – вигукували люди по всій країні.

У містах від Бостона до Лос-Анджелеса тисячі демонстрантів зібралися в середу ввечері в знак протесту проти результатів виборів, які означають, що мільярдер-забудовник буде наступним президентом.

5000 чоловік були на акції протесту в Нью-Йорку, за оцінками поліції. Серед питань, які турбували народ, були імміграційні та інші спірні теми передвиборної кампанії Трампа.

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"Я прийшов сюди, аби відпустити багато страху, що виник, як тільки я побачив результати", – заявив протестуючий Нік Пауерс. Він сказав, що боїться ініціативи Трампа щодо поліцейської практики «зупини і обшукай», внаслідок якої багато людей можуть опинитись у ​​в'язниці. Він також стурбований тим, що перемога Трампа посилить сексистські погляди.

За інформацією NBC New York, у Нью-Йорку поліція заарештувала щонайменше 30 протестувальників, звинувативши їх у хуліганстві.

Багато протестів було в містах з великими демократичними основами - в Атланті; Остіні, штат Техас; Бостоні; Чикаго; Денвері; Філадельфії; Портленді, штат Орегон; Сан-Франциско, Сіетлі і Вашингтоні.

У Чикаго CNN нарахував декілька тисяч протестуючих, що покрили вулицю на півмилі.

"Я до сих пір не можу повірити, що я повинен протестувати за громадянські права", – сказав один зі студентів коледжу.

"Це було дуже неприємно, оскільки, як нація, ми думали, що зайшли так далеко, але здається, що ми робимо багато кроків назад", – сказала інша жінка, – "тому ми хочемо зібратися разом, щоб змінити цю ситуацію і переконатися, що ми продовжуємо йти вперед".

У Портленді, демонстранти скандували: "Ні Трампу, ні Ку-клукс-клану, ні фашизму в США".

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Сто в основному молодих латиноамериканців протестуючих пройшли маршем по Лос-Анджелесу в середу ввечері. Протести зростали протягом всієї ночі, люди підпалили піньяту (мексиканська м’яка іграшка - ред.) із зображенням голови обраного президента.

Кілька протестувальників висловили побоювання, що члени їх сім'ї або друзі можуть бути депортовані після інавгурації Трампа.