"Ми розлючені": на вулицях США не вщухають протести проти Трампа

Минулої доби голосуванням Америка показала, як вона може полюбити ексцентричного республіканця, тепер демонструє, як вона може його ненавидіти, йдеться в сюжеті ТСН.

"Нью-Йорк проти Трампа" - світловий напис виводять на хмарочосі, який буде у власності майбутнього президента. Нью-Йорк його не хоче.

Він ще не зайшов до Білого дому, не ухвалив жодного рішення, а тисячі збурених американців виходять на вулиці. На заході і сході, в холодному Чікаго та майже літньому Лос-Анджелесі загалом у понад 25 містах. Блокують дороги. Малюють плакати. Палять смітники та опудала.

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"Ми навряд чи вже зможемо щось змінити, але вони мають знати: ми розлючені. Ми стоїмо пліч-о-пліч, і демонструємо самим собі та їм, що нас багато", - каже один з демонстрантів.

Разом їх дійсно багато. Це десятки тисяч людей, яких виявилося недостатньо, щоб Хілларі Клінтон, менше, відносно Трампа, зло, як її тут багато хто називає, перемогла.

Страх утратити все, що вони здобули за останні півстоліття. Страх дискримінації: статевої, расової, релігійної виганяє на вулиці куди швидше за політичні гасла демократів. Хто із них не вірив у Трампа, хтось довірився останнім прогнозам, що свідчили: переможе Клінтон.

Більш як півсотні найактивніших мітингувальників заарештувала поліція, більшість з них в Нью-Йорку. Вежу Трампа довелося обнести бетонною огорожею. Що важко зрозуміти українцеві, то на жодній демонстрації не почути про фальсифікацію виборів. Їхнім результатам довіряють усі. Не довіряють вибору своїх співгромадян. Тому і вийшли показати, що стати президентом цілої Америки Дональду Трампу буде нелегко. Й у разі, якщо він схибить, вулиці знову заповнить люд.