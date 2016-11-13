Трамп намагався підкупити журналістів під час президентської кампанії - ЗМІ
Обраний президент США Дональд Трамп намагався підкупити журналістів "подарунками" під час президентської кампанії, про це у своїй книзі розповіла ведуча телеканалу Fox News Меган Келлі.
Про це пише Associates Press з посиланням на наявний у розпорядженні агентства примірник рукопису журналістки, передає РБК.
Реліз книги Келлі, за даними видання, мав відбутися у вівторок, 15 листопада. Як уточнила у своїй книзі телеведуча, під час президентської кампанії Трамп намагався підкупити не тільки її, але й інших журналістів.
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У "Задовольняйтеся великим" вона розповіла про те, що за свої "подарунки" Трамп хотів заздалегідь отримати відгук телеведучої про дебати, на яких Келлі виступила з критикою заяв республіканця про жінок. Як зазначає AP, після своєї відмови на пропозицію Трампа журналістка зіткнулася з "погрозами й образами".
Дебати, про які згадує телеведуча Fox News, відбулися 8 серпня і зібрали рекордну аудиторію — понад 24 млн осіб. Тоді в дебатах взяли участь 10 найбільш популярних політиків-республіканців, які боролися за право стати кандидатами у президенти США.
У США 8 листопада відбулися 45-ті президентські вибори, перемогу на них здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.