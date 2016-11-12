Трамп розповів про "прекрасний" лист від Путіна

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Бі-бі-сі.

"В інтерв'ю газеті Wall Street Journal Трамп повідомив, що отримав "прекрасного" листа від російського лідера, додавши, що найближчим часом у них запланована телефонна розмова", - йдеться в повідомленні.

Путін направив вітальну телеграму Трампу вранці 9 листопада, коли стали відомі результати президентських виборів у США.

Як повідомляв Кремль, у посланні російський президент висловив сподівання на спільну роботу з виведення російсько-американських відносин з кризового стану, а також за рішенням актуальних питань міжнародного порядку денного та пошуку ефективних відповідей на виклики глобальної безпеки".

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Того ж дня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков в бесіді з журналістами повідомив, що президент Росії не планує жодних контактів з республіканцем Дональдом Трампом до його офіційного вступу на посаду глави держави.

Наступного дня Пєсков заявив, що російська влада поки продовжує працювати з діючою американською адміністрацією, а від нового президента чекає конструктивних сигналів.

"Розбіжності між Москвою і Вашингтоном неминучі. Але головне - наявність політичної волі і головне - мати бажання вирішувати всі проблеми шляхом діалогу", - сказав Пєсков.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп передбачав, що відносини з Росією покращаться в разі його перемоги. У липні 2015 року, оголосивши про намір висуватися на посаду президента, Трамп сказав: "Я думаю, що буду відмінно ладити з Володимиром Путіним".