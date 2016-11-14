Прем'єр-міністр Болгарії оголосив про відставку

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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"Я передам свою заяву про відставку завтра або післязавтра (...) результати чітко показують, що правляча коаліція більше не має більшості", - сказав Борісов у неділю, 13 листопада.

Відставка Борисова і його уряду спричинить позачергові вибори навесні, повідомляє інформагенція Reuters.

Як повідомляв УНІАН, за даними дані екзит-полу, у другому турі виборів президента Болгарії лідирує проросійський кандидат від Соціалістичної партії Румен Радев.