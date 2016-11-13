На президентських виборах у Болгарії лідирує проросійський кандидат - екзит-поли
У другому турі виборів президента Болгарії лідирує проросійський кандидат від Соціалістичної партії Румен Радев.
Як повідомляє болгарське видання iMedia.BNT, про це свідчать дані екзит-полу. Радева підтримали 60% виборців.
Кандидата від правоцентристської партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» Цецку Цачеву підтримали 27%.
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13% виборців при виході з виборчих дільниць заявили, що не підтримали жодного з кандидатів.
Як повідомляв УНІАН, посада болгарського президента має здебільшого церемоніальний характер.
Радев є колишнім командувачем ВПС і новачком у політиці. Він агітував за зміцнення співпраці з Москвою, також у нього були антиіммігрантські заяви.
Виборчі дільниці відкрилися о 8 годині ранку (за київським часом), на них повинні були голосувати 6,8 мільйона зареєстрованих виборців.
6 листопада під час першого туру виборів президента Радев отримав 25,5% підтримки виборців, а Цачева - 22%.