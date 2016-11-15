WSJ назвав основних кандидатів на посаду держсекретаря США

Про це повідомили джерела The Wall Street Journal.

Співрозмовники видання розповіли, що наразі радники Трампа розглядають ці дві кандидатури, остаточне рішення у перехідній команді приймуть найближчим часом.

Зазначається, що Джуліані - давній друг Трампа та його найближчий помічник. А Болтона охарактеризували як дипломата, який у 2015 році "закликав США скинути бомбу на Іран".

Читайте такожДві країни зірвали екстрену зустріч ЄС щодо Трампа - Financial TimesРаніше УНІАН повідомляв, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, офіційна інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, вирішив, що главою адміністрації в Білому домі буде його радник і нинішній голова Республіканського національного комітету Райнс Прібус.

У США відбулися президентські вибори, на яких виграв кандидат Республіканської партії Дональд Трамп. Набравши на кілька сотень тисяч голосів виборців менше, ніж кандидат демократів Хілларі Клінтон, через особливості американської виборчої системи мільярдер отримав найбільше місць у Колегії вибірників, яка формально обирає президента США - 306 проти 232 у кандидата демократів.