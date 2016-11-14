Трамп визначився з кандидатурами голови апарату Білого дому та головного радника, NYT пояснив вибір

Як повідомляє видання The New York Times, призначення Прібуса, який має дружні зв'язки зі спікером Палати представників Полом Раяном, зможе допомогти забезпечити "перші законодавчі перемоги".

Трамп у своєму виборі голови апарату Білого дому обійшов мовчанням кандидатуру медіамагната Стівена Беннона, який очолював його виборчий штаб. Водночас перехідна команда Трампа заявила, що Беннон у Білому домі буде головним радником та стратегом Трампа.

Видання зазначає, що якби Трамп обрав кандидатуру Беннона на посаду голови президентської адміністрації, який є жорстким критиком серед республіканців, це могло би стати сигналом продовження зневажливого ставлення до Республіканської партії, що спостерігалося впродовж усієї виборчої кампанії і проти чого виступав Трамп.

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Разом з тим зазначається, що вибір Трампа неминуче обурить деяких його найбільш консервативних прихильників, більшість з яких очікує від нього перемоги над вашингтонським істеблішментом у питаннях податків, імміграції, торгівлі, охорони здоров'я та навколишнього середовища. Вони вбачають у Прібусі посередника з укладання угод, який підштовхуватиме нового президента до компромісних рішень.

У заяві перехідного штабу Трампа сказано, що Прібус та Беннон будуть працювати "як рівні партнери для видозмінення федерального уряду".

Прібус заявив, що він з нетерпінням очікує на співпрацю з Бенноном та Трампом "щоб створити економіку, яка працюватиме для всіх, щоб захистити наші кордони, змінити реформу охорони здоров'я та захисту пацієнтів (відому як Obamacare) та знищити радикальний ісламський тероризм".

Підбір кандидатури Прібуса є частково відображенням стурбованості дітей Трампа, зокрема доньки Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера, в тому плані, щоб посаду керівника апарату Білого дому не обіймала занадто контроверсійна особа, пише The New York Times.

В той же час зазначається, що хоча Трамп, очевидно, більш комфортно почуватиме себе з Прібусом, люди, які обізнані з цим рішенням, кажуть, що Беннон може більш рішуче говорити з Трампом у важкі моменти.