Російський сторожовик сполошив піратів в Аденській затоці

Російський сторожовий корабель "Неустрашимый" відіернув у неділю захоплення сомалійськими піратами в Аденській затоці судна "Рабіх" під прапором Саудівської Аравії. Про це агентству РІА Новости повідомив помічник головкому ВМФ Росії капітан першого рангу Ігор Дигало.

За його словами, судно "Рабіх" подало сигнал про напад кількох швидкісних катерів піратів, коли "Неустрашимый" ескортував за 30 миль від нього три інші кораблі - російський "Сачі Мару", грецький "Еллівіта" і китайський "Норд Сатурн".

Капітанові "Рабіх" було рекомендовано збільшити хід, а "Неустрашимый" висадив групу охорони на "Сачы Мару" і рушив на допомогу, додатково піднявши в повітря вертоліт Ка-27.

В результаті пірати втікли з місця події.

Раніше у суботу, нагадує Лента.ру пірати атакували панамське судно: ця спроба захоплення була відбита есмінцем ВМС Італії. Проте пізніше їм вдалося захопити японське вантажне судно Chemstar Venus з 23 членами екіпажа на борту.