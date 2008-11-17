Італія виділить 80 млрд євро на підтримку підприємств і сімей

Уряд Італії має намір виділити 80 мільярдів євро на підтримку національних підприємств і сімей в умовах світової фінансової кризи, заявив прем`єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі у Вашингтоні після закінчення зустрічі "двадцятки" (G20)

За словами прем`єра, якого з посиланням на АНСА цитує РІА «Новости», такі заходи направлені на зниження стресу італійців в умовах нинішніх труднощів.

Виступаючи на прес-конференції в італійському посольстві в США, Берлусконі відкинув слова опозиціонерів про те, що уряд із запізненням реагує на світову фінансову кризу.

Кажучи про перебіг зустрічі G20, голова Ради міністрів Італії назвав цю подію історичною.

"Вперше в умовах глобальної кризи великі світові економіки пропонують глобальні політичні й економічні заходи", - сказав він.