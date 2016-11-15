Поліція в Афінах розігнала учасників мітингу проти візиту Обами
23:17, 15 листопада 2016Світ
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В Афінах поліцейські застосували сльозогінний газ і світлові гранати, щоб розігнати натовп із приблизно 3000 протестувальників в центрі міста.
REUTERS
Поліція почала діяти, коли демонстранти спробували пройти в закриту зону, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Як повідомляється, протестувальники в мотоциклетних шоломах, озброєні пляшками із запальною сумішшю і кийками спробували прорватися крізь поліцейську огорожу. В результаті зіткнення ніхто не постраждав.
Спочатку протестуючі планували дійти до посольства США, проте уряд заборонив демонстрації в центрі міста, куди американський президент Барак Обама приїхав, щоб повечеряти з президентом Греції Прокописом Павлопулосом.
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