Поліція в Афінах розігнала учасників мітингу проти візиту Обами

Поліція почала діяти, коли демонстранти спробували пройти в закриту зону, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Як повідомляється, протестувальники в мотоциклетних шоломах, озброєні пляшками із запальною сумішшю і кийками спробували прорватися крізь поліцейську огорожу. В результаті зіткнення ніхто не постраждав.

Спочатку протестуючі планували дійти до посольства США, проте уряд заборонив демонстрації в центрі міста, куди американський президент Барак Обама приїхав, щоб повечеряти з президентом Греції Прокописом Павлопулосом.