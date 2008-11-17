Площу перед французьким міністерством завалили рибою

Активісти Грінпіс вимагають від французького уряду припинити ловлю червоного тунця, заваливши сирою рибою площу перед міністерством сільського господарства в Парижі, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на французькі ЗМІ.

Грінпіс упевнений, що п`ять тонн тунця під вікнами міністерства і плакат з написом "Червоний тунець: припиніть ловлю" зимусять уряд припинити безвідповідальні дії. "Враховуючи кількість доповідей експертів, які рекомендують припинити ловлю червоного тунця, всі карти тепер в руках політиків", - заявив представник організації Філіп Лянсак, за словами якого, запаси тунця в Середземномор`ї за останні 20 років зменшилися на 80%.

У понеділок французька газета Tribune опублікувала спільну заяву Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), Міжнародного союзу зі збереження природи (UICN), французька екологічна група Robin des Bois і Грінпіс, які вимагають негайно припинити промисел. Червоний тунець, ловити якого почали ще в давнину, сьогодні йде майже виключно на японський ринок, де з нього готують сашимі. "Середній об`єм улову в 2007 році оцінюється в 60 тисяч тонн, що удвічі перевищує об`єм, дозволений Євросоюзом, і в чотири рази - рекомендації учених. Такими темпами запаси цілком можуть вичерпатися дуже швидко", - йдеться в статті. "Другого шансу не буде, і ми не хочемо, щоб сталося непоправне. Тому ми, враховуючи головування Франції в ЄС, вимагаємо у міністра сільського господарства і рибного лову Франції Мішеля Барньє підтримати єдиний можливий захід: негайно припинити ловлю червоного тунця", - стверджують захисники навколишнього середовища.

За їх даними, ловля тунця процвітає у водах Франції, Іспанії, Італії, Греції, Мальти і Кіпру. Щоб врятувати цей вигляд від зникнення, представники 45 країн створили Міжнародну комісію збереження атлантичного тунця (ICCAT), яка у понеділок почала засідання в Марракеші (Марокко).