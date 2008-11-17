Єврокомісія залишила у чорному списку три українські авіакомпанії

Єврокомісія переглянула “чорний список” авіакомпаній, зберігши в ньому три українські.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено Єврокомісією 14 листопада.

Згідно з рішенням, до заборонених компаній для польотів в ЄС було додано камбоджійську Siem Reap Airways International, а також усі авіакомпанії Анголи через проблеми із забезпеченням безпеки.

Єврокомісія також вирішила зберегти заборону на польоти до ЄС для українських авіакомпаній “Українсько-Середземноморські авіалінії” та Ukrainian Cargo Airways – "Українська авіаційна транспортна компанія", оскільки вони не надали доказів щодо запровадження достатніх заходів для покращення безпеки польотів. У повідомленні Єврокомісії зазначається, що перед можливим внесенням змін щодо заборони на польоти літаків цих авіакомпаній до ЄС, представники Комісії та країн-членів ЄС здійснять візит до цих двох перевізників. Єврокомісія також ще раз наполегливо закликала українську владу посилити контроль за дотриманням норм безпеки авіакомпаніями. Крім того, зберігається заборона на польоти авіакомпанії Volare Aviation Enterprise.

Єврокомісія також вирішила зберегти заборону на польоти для авіакомпанії Nouvelle Air Affaires з Габону.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня цього року Єврокомісія додала Ukrainian Cargo Airways до “чорного списку” авіакомпаній. "Українська авіаційна транспортна компанія" є державним підприємством Міністерства оборони і надає послуги з вантажних перевезень літаками Іл-76, Ан-26, Ан-12 та пасажирські – Ту-154. Компанія була створена в 1997 році і має 128 повітряних суден, включаючи вертольоти Мі-8.

11 вересня 2007 року Європейська комісія до переліку “заборонених компаній” внесла компанію “Українсько-Середземноморські авіалінії”.

4 липня 2007 року Єврокомісія додала до “чорного списку” українську компанію Volare Aviation Enterprise, що займається вантажними авіаперевезеннями.

Вперше “чорний список” авіакомпаній був створений у березні 2006 року.