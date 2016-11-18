ЗМІ назвали Мітта Ромні кандидатом на пост держсекретаря США
02:37, 18 листопада 2016Світ
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Колишній кандидат у президенти США Мітт Ромні може стати держсекретарем в адміністрації Дональда Трампа.
Дональд Трамп і Мітт Ромні / REUTERS
Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерело, близьке до Трампа.
NBC пише, що Трамп планує зустрітися з Ромні на вихідних для обговорення можливого призначення.
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Про зустріч Трампа і Ромні також повідомляє CNN. Видання зазначає, що сторони обговорять можливу роль Ромні в Адміністрації Трампа, у тому числі посаду Держсекретаря.
У березні Ромні назвав Трампа, свого суперника по республіканських праймеріз, «шахраєм», а Трамп Ромні — невдахою. Однак після президентських виборів Ромні привітав Трампа з перемогою.
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