Індійський фрегат потопив піратське судно

Фрегат Військово-морських сил Індії "Табар" (INS Tabar) затопив піратське судно біля узбережжя Сомалі, повідомляє в середу індійський телеканал NDTV.

Пірати намагалися вчинити напад на індійський фрегат в Аденській затоці, проте "Табар" відбив атаку, відкривши вогонь по нападниках. В результаті піратське судно затонуло.

Фрегат "Табар" - багатоцільовий корабель, призначений для ведення бойових дій проти надводних кораблів і підводних човнів в океанських і морських районах, а також для відбиття атак засобів повітряного нападу.

"Табар" був побудований на Балтійському суднобудівельному заводі в Санкт-Петербурзі і переданий ВМС Індії 2004 року.

Раніше "Табар" вже брав участь в зіткненнях з сомалійськими піратами. На початку листопада "Табар", відбиваючи напад на сухогруз "Джаг Арнав", відправив до місця події вертоліт з бійцями спецназу, який примусив піратів тікати.

РІА “Новости”