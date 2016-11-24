Обама попередив свого наступника про ядерну загрозу з боку Північної Кореї

Президент СШАБарак Обама попередив Дональда Трампа та його команду, що Північна Корея є головним питанням національної безпеки. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дерела, знайомі з розмовою Трампа та Обами, передає CNBC.

Видання зазначає, що посадовці все більше занепоєні з приводу ядерної програми Північної Кореї та наполягають на більш рішучій відповіді з боку США.

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При цьому радник з національної безпеки Трампа Майкл Флінн заявив, що питанню ядерного потенціалу Північної Кореї буде надано високий пріоритет., адже це може бути першим викликом зовнішній політиці нової адміністрації Трампа.

Нагадаємо, у посольстві Північної Кореї у Москві заявляли, що КНДР завершила роботу над створенням ядерної зброї. У зв'язку з успішними випробуваннями ЦК Трудової партії Кореї послав ядерникам «гарячі вітання».

Влада КНДР заявила, що 9 вересня країна успішно провела п'яте у своїй історії випробування ядерної зброї. В офіційному повідомленні, оприлюдненому в ефірі державного ТБ КНДР, було сказано, що була підірвана найпотужніша боєголовка в історії ядерної програми країни.

Однак в жовтні американські військові зафіксували невдалий запуск КНДР балістичної ракети. КНДР проводила випробування поблизу міста Кусонг.