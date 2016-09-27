КНДР заявила про завершення розробки ядерної зброї

Як наголошується в повідомленні, про випробування ядерної боєголовки сповістив безпосередньо північнокорейський Інститут ядерної зброї, пише Росбалт.

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У зв'язку з успішними випробуваннями ЦК Трудової партії Кореї послав ядерникам «гарячі вітання».

Влада КНДР заявила, що 9 вересня країна успішно провела п'яте у своїй історії випробування ядерної зброї. В офіційному повідомленні, оприлюдненому в ефірі державного ТБ КНДР, було сказано, що була підірвана найпотужніша боєголовка в історії ядерної програми країни.