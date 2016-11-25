В найбільшому таборі для біженців у Болгарії відбулися зіткнення з поліцією

Два дні тому табір Харманлі, що знаходиться на кордоні з Туреччиною, був закритий владою на карантин. Як повідомлялося, це було зроблено у зв'язку зі спалахом інфекції на території табору, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Кілька сотень незадоволених цим рішенням біженців, переважно з Афганістану, почали в знак протесту палити автомобільні покришки і кидати в поліцейських каміння. У відповідь поліція застосувала водомети, щоб розігнати протестувальників.

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Як повідомляється, кілька поліцейських отримали поранення.

Минулої неділі місцеві жителі вийшли на акцію протесту з вимогою закрити табір після того, як в ЗМІ з'явилися повідомлення про спалах хвороби серед мігрантів.

Голова болгарського Агентства у справах біженців у свою чергу зазначила, що не було ніяких реальних причин закривати табір на карантин.