Падіння Алеппо не означає кінець боротьби проти Асада – опозиція

Боротьба проти чинного президента Сирії Башара Асада не закінчиться з падінням східного Алеппо. Про це заявив член "Високого переговорного комітету" сирійської опозиції Джордж Сабра, передає ВВС Росія.

"Алеппо - важливе місце для революції, однак це не останнє місце. Зараз у нас є ще так багато місць під контролем "Вільної сирійської армії", - сказав він.

Читайте такожАрмія Асада наступає в Алеппо: повстанці втратили стратегічно важливий район

Однак у поточній ситуації складно сподіватися на мирну угоду, додав він: "Ніхто не може думати про мирні рішення в таких обставинах".

Як відомо, "Вільна сирійська армія" - об'єднання груп повстанців, деякі з них отримують військову допомогу Заходу та інших країн, які виступають проти сирійського президента Башара Асада. Центрального командування об'єднання немає.

Раніше повідомлялося, що сирійські урядові війська вже відбили у повстанців більше третини території східної частини Алеппо. Повстанці повідомили, що відступили на більш придатну для оборони лінію фронту.

Спостерігачі в Сирії називають ці територіальні втрати "найбільшою поразкою" повстанців, починаючи з 2012 року.

Асад настає за підтримки фінансуються Іраном шиїтських підрозділів і під прикриттям російської авіації.

За минулі вихідні з житлових кварталів Алеппо втекли близько 10 тисяч цивільних осіб. Близько шести тисяч цивільних осіб втекли вглиб території східного Алеппо, що знаходиться під контролем повстанців. Решта - в контрольовані урядовими військами райони міста.

Нагадаємо, війська Башара Асада близько двох тижнів тому почали масштабний наступ на східну частину Алеппо, щоб взяти місто під повний контроль.

Голова волонтерської організації "Білі каски" повідомив, що в східній частині сирійського міста Алеппо може початися масовий голод через 10 днів. Це станеться у випадку, якщо район не буде доставлено продовольство. Востаннє допомога надходила туди 13 листопада, а на нові поставки ООН не отримала дозволу від Росії і уряду Сирії.