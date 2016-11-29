Авіакатастрофа в Колумбії: з'явилося останнє відео з літака

16:43, 29 листопада 2016
Світ
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Перед вильотом на фінал Південноамериканського кубка захисник "Шапекоенсе" Філіпе Мачадо виклав відео з літака.

Літак з бразильською командою "Шапекоенсе", яка летіла на фінальний матч Копа Судамерикана-2016 проти аргентинського "Атлетіко Насьональ", розбився на пагорбі Ель Гордо в Східній Болівії

На борту перебували 72 пасажири і 9 членів екіпажу. Наразі відомо про 76 загиблих, вціліли футболісти Жаксон Фолманн, Алан Рускел та Зампьєр Нету, стюардеса Хімена Суарес і бразильський журналіст Рафаель Ензел.

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