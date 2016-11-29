Авіакатастрофа в Колумбії: з'явилося останнє відео з літака

Antes da viagem para a Colômbia, o zagueiro Filipe Machado, da Chapecoense, gravou vídeo no Instagram. #ForcaChapepic.twitter.com/k6dWI2rA9v — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) November 29, 2016

Літак з бразильською командою "Шапекоенсе", яка летіла на фінальний матч Копа Судамерикана-2016 проти аргентинського "Атлетіко Насьональ", розбився на пагорбі Ель Гордо в Східній Болівії.

На борту перебували 72 пасажири і 9 членів екіпажу. Наразі відомо про 76 загиблих, вціліли футболісти Жаксон Фолманн, Алан Рускел та Зампьєр Нету, стюардеса Хімена Суарес і бразильський журналіст Рафаель Ензел.