Авіакатастрофа в Колумбії: з'явилося останнє відео з літака
16:43, 29 листопада 2016Світ
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Перед вильотом на фінал Південноамериканського кубка захисник "Шапекоенсе" Філіпе Мачадо виклав відео з літака.
Antes da viagem para a Colômbia, o zagueiro Filipe Machado, da Chapecoense, gravou vídeo no Instagram. #ForcaChapepic.twitter.com/k6dWI2rA9v— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) November 29, 2016
Літак з бразильською командою "Шапекоенсе", яка летіла на фінальний матч Копа Судамерикана-2016 проти аргентинського "Атлетіко Насьональ", розбився на пагорбі Ель Гордо в Східній Болівії.
На борту перебували 72 пасажири і 9 членів екіпажу. Наразі відомо про 76 загиблих, вціліли футболісти Жаксон Фолманн, Алан Рускел та Зампьєр Нету, стюардеса Хімена Суарес і бразильський журналіст Рафаель Ензел.
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