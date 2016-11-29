У Бразилії оголошено триденний траур за футбольною командою, яка розбилася в авіакастрофі (фотогалерея)

Президент Бразилії Мішел Темер оголосив триденний траур за жертвами авіакатастрофи в Колумбії, що відбулася у понеділок пізно ввечері. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, літак з бразильською командою "Шапекоенсе", яка летіла на фінальний матч Копа Судамерикана-2016 проти аргентинського "Атлетіко Насьональ", розбився на пагорбі Ель Гордо в Східній Болівії.

На борту перебували 72 пасажири і 9 членів екіпажу. На даний момент відомо про 76 загиблих, в живих залишаються футболісти Жаксон Фолманн, Алан Рускел та Зампьєр Нету, стюардеса Хімена Суарес і бразильський журналіст Рафаель Ензел.