У Бразилії оголошено триденний траур за футбольною командою, яка розбилася в авіакастрофі (фотогалерея)
15:31, 29 листопада 2016Світ
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Авіакатастрофа, що сталася вчора в Болівії, забрала 76 життів.
"Шапекоенсе" перед матчем чемпіонату Бразилії / Reuters
Президент Бразилії Мішел Темер оголосив триденний траур за жертвами авіакатастрофи в Колумбії, що відбулася у понеділок пізно ввечері. Про це повідомляє Reuters.
Нагадаємо, літак з бразильською командою "Шапекоенсе", яка летіла на фінальний матч Копа Судамерикана-2016 проти аргентинського "Атлетіко Насьональ", розбився на пагорбі Ель Гордо в Східній Болівії.
На борту перебували 72 пасажири і 9 членів екіпажу. На даний момент відомо про 76 загиблих, в живих залишаються футболісти Жаксон Фолманн, Алан Рускел та Зампьєр Нету, стюардеса Хімена Суарес і бразильський журналіст Рафаель Ензел.
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