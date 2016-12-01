Авіакатастрофа в Колумбії: у літака закінчилося паливо

Про це два знайомих з ходом розслідування катастрофи джерела, які чули аудіозапис, повідомили CNN.

"У нас відмовила електрика і закінчилося паливо", - говорить пілот диспетчеру.

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Нагадаємо, літак зник з радарів після 22:00 28 листопада і розбився на пагорбі Ель Гордо на південний схід від міста Медельїн.

В результаті пошуково-рятувальної операції знайдені тіла 71 людини і шістьох тих, хто вижив. Вони зараз проходять лікування. В цілому на борту було 77 осіб. Четверо зі списку пасажирів не полетіли цим рейсом. Пошуки останків загиблих на місці катастрофи зупинені.

На борту були гравці бразильської команди "Шапекоенсе", яка летіла на фінальний матч Копа Судамерикана-2016 проти аргентинського "Атлетіко Насьональ".