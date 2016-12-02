Стало відомо, як один з гравців "Шапекоенсе" не потрапив на трагічний рейс, хоча мав

У 2016 році 42-річний воротар зрозумів, що пора закінчувати з футболом і оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Про це пише "Медуза".

У клубі вирішили, що слід випустити Нівалдо на полі ще раз — в останньому турі чемпіонату 11 грудня, коли «Шапекоенсе» на домашньому стадіоні повинен був зустрічатися з «Атлетіко Мінейро». Для Нівалдо це була б одночасно і прощальна, і 300-я гра за «Шапекоенсе».

Щоб воротар спокійно підготувався до прощального матчу, керівництво команди вирішило не брати його на виїзну гру чемпіонату з «Палмейрасом» 27 листопада, яка пройшла в Сан-Паулу. При цьому на фінал Південноамериканського кубка Нівалдо повинен був потрапити, нехай і в якості другого запасного воротаря.

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За словами самого Нівалдо, пізніше клуб вирішив внести зміни в початковий план і летіти в Колумбію прямо з Сан-Паулу, а не з рідного для «Шапекоенсе» міста Chapecó. Таким чином, Нівалдо не потрапив на літак, в якому опинилася вся команда.

Відразу після авіакатастрофи Нівалдо сказав, що завершує кар'єру — і ніякого прощального матчу не буде. Однак через добу він передумав.

«Мої одноклубники хотіли б, щоб ми зіграли цей матч. Я не знаю, як я буду стояти на переповненому стадіоні, а вболівальники будуть скандувати імена загиблих футболістів. Але ми повинні спробувати», — сказав Нівалдо.

З трьох воротарів «Шапекоенсе» на борту перебували двоє. Данило загинув, а його наступник Джексон Фолманн із численними травмами був доставлений в лікарню. Лікарі ампутували йому праву ногу.

«Фолманн говорив, що після моєї 300-ї гри за клуб пронесе мене на плечах. Тепер цього не буде», — цитує Нівалдо EPSN.

Нагадаємо, літак, в якому команда "Шапекоенсе" летіла на фінальний матч Копа Судамерікана, розбився в Колумбії в понеділок, 28 листопада. На борту перебували 72 пасажири і 9 членів екіпажу. 76 людей загинули.