Європол бачить загрозу від громадян країн ЄС в лавах ІД

Про це сказав глава Європолу Роб Уейнрайт в інтерв'ю Бі-бі-сі. При цьому він все ж попередив про досить високу імовірність окремих нападів бойовиків-джихадистів.

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"Загроза, яку вони представляють, включає в себе різноманітні компоненти, і ми повинні шляхом більш тісної співпраці та обміну інформацією визначати, хто може представляти найбільш серйозну загрозу", - пояснив Уейнрайт.

Раніше в п'ятницю Європол опублікував доповідь, в якій йдеться про зростання ризику терористичних нападів з боку бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава". Експерти європейського поліцейського агентства вважають, що по мірі того, як ІД терпить поразку на Близькому Сході, громадяни країн ЄС, що перебували у лавах угруповання спробують повернутися додому.

Автори доповіді вважають, що кілька джихадистів, можливо, вже потрапили в Європу і можуть вчинити такі напади, як вибухи замінованих автомобілів, викрадення і вимагання.

У той же час Європол зазначає, що напади на великі об'єкти - наприклад, атомні електростанції, - малоймовірні.

Експерти Європолу також попереджають, що деякі біженці з Сирії можуть бути завербовані ісламістами - як на шляху в Європу, так і в таборах біженців. Причому ісламісти можуть співпрацювати з місцевими злочинними угрупованнями.

У доповіді Европолу говориться, що "Ісламська держава" може почати планувати і здійснювати теракти в Європі з території Лівії.