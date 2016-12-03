В Індонезії вибухнув і впав у воду поліцейський літак, загинули 12 людей
14:32, 03 грудня 2016Світ
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В Індонезії в результаті катастрофи поліцейського літака загинули 12 осіб.
Літак вибухнув і впав у воду / thejakartapost.com
Як повідомляє видання Jakarta Post, літак вибухнув і впав у воду.
"Було чути вибух перед падінням літака. Частини сидінь і тіл було знайдено місцевими жителями",- цитує видання представника військово-морського флоту.
Літак прямував з острова Банка до міста на островах Ріау. Для порятунку пасажирів ВМФ використовував три військові кораблі і три патрульних судна.
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У свою чергу Reuters повідомляє, що на борту перебували 15 пасажирів й наразі ще рано стверджувати те, що усі пасажири на борту загинули. Водночас в агентстві наголосили, що наразі немає жодних підтверджень того, що хтось вцілів.
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