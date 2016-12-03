В Індонезії вибухнув і впав у воду поліцейський літак, загинули 12 людей

Як повідомляє видання Jakarta Post, літак вибухнув і впав у воду.

"Було чути вибух перед падінням літака. Частини сидінь і тіл було знайдено місцевими жителями",- цитує видання представника військово-морського флоту.

Літак прямував з острова Банка до міста на островах Ріау. Для порятунку пасажирів ВМФ використовував три військові кораблі і три патрульних судна.

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У свою чергу Reuters повідомляє, що на борту перебували 15 пасажирів й наразі ще рано стверджувати те, що усі пасажири на борту загинули. Водночас в агентстві наголосили, що наразі немає жодних підтверджень того, що хтось вцілів.