Обама визнав, що США опосередковано причетні до зростання ІДІЛ

Повідомляється, що глава держави зробив ці заяви, виступаючи з промовою про боротьбу з тероризмом, що транслюється на сайті Білого Дому, на базі американських ВПС Макділ.

«Ми відмовилися повторювати деякі помилки вторгнення 2003 року, які спочатку і сприяли зростанню організації, відомої як ІДІЛ»,— сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, Пентагон перегляне стратегію боротьби з ІДІЛ для обраного президента США Дональда Трампа.