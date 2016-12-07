Обама визнав, що США опосередковано причетні до зростання ІДІЛ

00:46, 07 грудня 2016
Світ
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Чинний президент США Барак Обама заявив, що помилки Вашингтона під час військової операції в Іраку після повалення режиму Саддама Хусейна стали однією з причин появи терористичної організації «Ісламська держава».

REUTERS

Повідомляється, що глава держави зробив ці заяви, виступаючи з промовою про боротьбу з тероризмом, що транслюється на сайті Білого Дому, на базі американських ВПС Макділ.

«Ми відмовилися повторювати деякі помилки вторгнення 2003 року, які спочатку і сприяли зростанню організації, відомої як ІДІЛ»,— сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, Пентагон перегляне стратегію боротьби з ІДІЛ для обраного президента США Дональда Трампа.

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