Під час терактів в Індії загинули 11 іноземців

У терактах в індійському Мумбаї, за останніми даними, загинули 11 іноземців, зокрема чотири громадянина Німеччини, передають німецькі новинні телеканали з посиланням на МВС Індії. Окрім цього, загинули два громадянина Австралії, один іспанець, італієць, а також громадяни Канади, Японії і Йорданії, пише РІА новості.

Напередодні стало відомо про загибель 51-річного громадянина Німеччини, підприємця з Мюнхена, який працював у сфері ЗМІ, Ральфа Буркая. Буркай проводив в Індії відпустку і знаходився в захопленому терористами готелі "Тадж-Махал". Підприємець спробував вибратися з вікна захопленої терористами будівлі по фасаду, але зірвався і впав на козирок. Лежачи на даху, він встиг подзвонити другу до Мюнхена і розповісти, що трапилося, але помер по дорозі в лікарню.

В середу, 26 листопада, в різних районах індійського міста Мумбаї була здійснена серія терористичних актів. Вночі терористи захопили розташовані в центральній частині міста готелі "Тадж-Махал", "Оберой", "Трайдент" й узяли в заручники тамтешніх постояльців. У п`ятницю вдень постояльці готелів "Трайдент"и "Оберой", раніше захоплені бойовиками, були звільнені, в даний час готелі перебувають під повним контролем правоохоронних органів.