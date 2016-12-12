Кількість жертв теракту в Стамбулі зросла до 44 осіб.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я країни.

За даними відомства, серед загиблих було 36 працівників поліції.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 10 грудня в Стамбулі поруч з футбольним стадіоном Vodafone Arena прогриміли два вибухи. У першому випадку вибухнув автомобіль, начинений вибухівкою, другий теракт здійснив смертник. Повідомлялося, що в результаті терористичних атак загинули 39 людей.