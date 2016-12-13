Лавров привітав вибір Трампа щодо посади держсекретаря

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова працювати з Рексом Тіллерсоном, якого обраний президент США Дональд Трамп назвав своїм майбутнім держсекретарем.

Про це повідомляє «РИА Новости».

За словами Лаврова, вони розраховують, що прагматизм стане хорошою основою для відносин між двома країнами.

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«Думаю, що і президент Трамп, і новий майбутній державний секретар не були супротивниками розвитку нашої взаємодії, навіть навпаки. Це люди прагматичні. Ми розраховуємо, що цей прагматизм буде гарною основою для вибудовування взаємовигідних відносин, взаємовигідних з точки зору російсько-американської взаємодії, і з точки зору вирішення міжнародних проблем», — сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, обрав на посаду секретаря Державного департаменту кандидатуру головного виконавчого директора нафтової корпорації Exxon Mobil Рекса Тіллерсона, який підтримує скасування санкцій проти Російської Федерації і має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.