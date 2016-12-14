В Узбекистані пройшла інавгурація президента Мірзійоєва

Голова ЦВК Мірза-Улугбек Абдусаломов вручив Мірзійоєву посвідчення президента Узбекистану, повідомляє UzDaily.uz.

"Урочисто присягаю вірно служити народові Узбекистану, суворо дотримуватися Конституції і законам республіки, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на Президента Республіки Узбекистан обов'язки", - сказав Мірзійоєв.

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Як повідомляв УНІАН, президентські вибори пройшли в Узбекистані 4 грудня. За даними Центральної виборчої комісії, Мірзійоєв набрав 88,61% голосів виборців.

Перший президент Узбекистану Іслам Карімов помер 2 вересня на 79-му році життя після перенесеного інсульту.

Він був єдиним керівником незалежного Узбекистану з 1991 року. До цього протягом двох років він був першим секретарем ЦК Компартії Узбецької РСР.