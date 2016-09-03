Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю Карімова

Про це повідомляється на сторінці Адміністрації президента в Twitter.

"Президент України висловив щирі співчуття дружньому узбецькому народу у зв'язку зі смертю Президента Іслама Карімова", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗМІ повідомили про приготування до похорону Карімова

Президент України висловив щирі співчуття дружньому узбецькому народу у зв’язку зі смертю Президента Іслама Карімова. — APU (@APUkraine) September 2, 2016

Як повідомляв УНІАН, президент Узбекистану Іслам Карімов помер у п'ятницю, 2 вересня. Повідомляється, що похований Карімов буде 3 вересня згідно з мусульманськими звичаями в своєму рідному місті Самарканді, де спочивають його батьки.