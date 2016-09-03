Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю Карімова
02:17, 03 вересня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку із смертю президента Узбекистана Іслама Карімова.
Порошенко висловив співчуття у зв'язку із смертю Карімова / УНІАН
Про це повідомляється на сторінці Адміністрації президента в Twitter.
"Президент України висловив щирі співчуття дружньому узбецькому народу у зв'язку зі смертю Президента Іслама Карімова", - йдеться у повідомленні.
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Президент України висловив щирі співчуття дружньому узбецькому народу у зв’язку зі смертю Президента Іслама Карімова.— APU (@APUkraine) September 2, 2016
Як повідомляв УНІАН, президент Узбекистану Іслам Карімов помер у п'ятницю, 2 вересня. Повідомляється, що похований Карімов буде 3 вересня згідно з мусульманськими звичаями в своєму рідному місті Самарканді, де спочивають його батьки.
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