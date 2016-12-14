Сили Асада відновили обстріли східних районів Алеппо - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників сирійських повстанців та очевидців.

"Там відбувається сильне бомбардування силами режиму з використанням артилерії, танків та мінометів", - сказав представник повстанської групи "Джабха Шамія", яка базується у Тереччині.

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Своєю чергою, директор Сирійського центру моніторингу з дотримання прав людини Рамі Абдулрахман сказав: "Звуки вибухів було чутно в районах, контрольованих повстанськими групами... Вважається, що ці вибухи були спричинені артилерійським обстрілом, здійсненим силами режиму в тому районі".

Свідок з числа цивільних громадян сказав, що обстріл тривав близько півгодини, після чого припинився.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав режим Асада, Росію та Іран забезпечити безпечні коридори для цивільних осіб, які втікають зі східного Алеппо, а також проявляти гуманність до полонених.