"Те, що робить Путін, – це шлях, фінал якого відомий": журналіст спрогнозував розвал Росії

Про це заявив журналіст, заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, передає Обозреватель.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія втратити частину своїх територій так само, як вона відібрала в України Крим, журналіст сказав: "Я думаю, Росія сама впорається з цим без сторонньої допомоги".

За його оцінками, Російську Федерацію чекає доля Радянського союзу, тобто розвал. Пусковим гачком до цього стане ослаблення центральної влади.

"Всередині російського суспільства стільки недовіри, стільки зла, стільки ненависті, що коли центральна влада ослабне – а вона вся тримається на одному Путіні – боюся, що Росія набагато швидше розлетиться по сторонах, ніж нам здається", - переконаний Муждабаєв.

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При цьому "жодна іноземна окупація та анексія не знадобляться – просто з різною швидкістю будуть відвалюватися регіони, може, навіть ті, про які ми сьогодні і подумати не можемо", - припустив він.

Журналіст переконаний: держава, де "все замкнуто не на інституціях, не на законі, а на насильстві, владі й примусі", не може прожити довго.

"У мене відчуття повного дежавю. Те, що робить Путін, – це шлях, фінал якого відомий. Питання тільки в кількості жертв", - заявив журналіст.