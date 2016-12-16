Білий дім звинуватив Трампа в заохоченні російських хакерів

При цьому у Вашингтоні не стали безпосередньо пов'язувати ім'я Володимира Путіна з діями зловмисників, передає РБК з посиланням на CNN.

В ході свого виступу в четвер офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що Трамп, будучи кандидатом в президенти від Республіканської партії, фактично підбадьорював Росію зламувати листування свого опонента, оскільки вважав, що це допоможе його кампанії.

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Ернест згадав відповідне висловлювання Трампа, зроблене ще влітку, яке в його оточенні пізніше назвали жартом. «Я не думаю, щоб хтось у Білому домі вважав жартом прагнення опонента США дестабілізувати нашу демократію. І ніхто в розвідці не думає, що це був жарт», - підкреслив представник адміністрації Обами.

Представник Білого дому також висловив упевненість в тому, що Трамп з самого початку розумів, що дії російських хакерів допомагали йому і шкодили передвиборчій кампанії Хілларі Клінтон.

При цьому Ернест не став повторювати слова з повідомлення NBC про те, що президент Володимир Путін особисто контролював дії спецслужб, які мали вплив на вибори в Сполучених Штатах. Він обмежився формулюванням «високопоставлені чиновники з Росії».

Між тим, співрозмовники Reuters з числа американських чиновників заявили, що в американському розвідувальному співтоваристві дійсно впевнені в тому, що кібератаки з Росії справді впливали на хід виборчої кампанії. «Все це почалося як спроба показати, що американська демократія заслуговує не більше довіри, ніж система, створена Путіним», - заявив співрозмовник агентства. Але до осені, за його словами, це стало більше схоже на спробу допомогти Дональду Трампу, тому що «Путін вирішив, що він буде більш дружнім до Росії, в тому числі і в питанні зняття санкцій».

Нагадаємо, раніше джерела NBC повідомили, що американська розвідка "з високим рівнем впевненості" вважає, що президент РФ Володимир Путін особисто брав участь у кампанії за втручання в президентські вибори в США.