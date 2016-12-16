Росія і Японія домовилися про «спільну господарську діяльність» на спірних Курильських островах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе сказав на спільній прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Я домовився з президентом Росії про те, щоб створити особливий режим для налагодження спільної господарської діяльності на цих островах. Ми про це домовилися. Ця спільна господарська діяльність здійснюватиметься не на шкоду позиціям обох сторін з проблеми мирного договору. Цей особливий режим буде спрямований на те, щоб створити умови для майбутнього вирішення проблеми мирного договору», - сказав Абе.

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«Те, що ми не могли вирішити це питання протягом 71 року, означає, що це дуже непроста проблема. На цих островах японці не живуть, а живе багато росіян», - додав він.

За словами Абе, потрібно сприяти взаємодії між колишніми і нинішніми жителями, щоб будувати довіру і розвивати співпрацю.

«Мені хотілося зробити так, щоб ті, хто раніше жив на островах, і ті, хто зараз живе на островах, змогли на основі довіри розвивати зв'язки і співпрацю, і створити умови, за яких вони могли б жити разом, працювати і думати про майбутнє цих островів», - сказав він.

Абе також зазначив, що РФ і Японія негайно розпочнуть переговори щодо вільного доступу жителів Японії до могил родичів на Курилах.

«Ми домовилися про те, щоб колишні жителі могли вільно відвідувати ті місця, де вони раніше проживали і поховали своїх предків. Ми домовилися, виходячи з гуманітарних міркувань, негайно розпочати переговори щодо того, як забезпечити цей вільний доступ. Тим самим ми хоча б трохи зможемо задовольнити побажання колишніх жителів островів», - сказав він.

У свою чергу Путін заявив, що питання укладення мирного договору обговорюється вже більш як 70 років, і було б наївно вважати, щоб можна одразу його врегулювати, але шукати рішення, яке відповідало б стратегічним інтересам і Росії, і Японії, і було б прийнято народами обох країн, необхідно.

Також він підтвердив згоду РФ на «спільне налагодження господарської діяльності на Південних Курилах».

«Ми з паном прем'єр-міністром вчора говорили, я читав ці дуже зворушливі листи колишніх жителів Південних Курил. На наш погляд, потрібно припинити цей історичний пінг-понг щодо цих територіях. Потрібно, врешті-решт, зрозуміти, що фундаментальні інтереси і Японії, і Росії вимагають остаточного довгострокового врегулювання», - сказав Путін.

За його словами, ці острови «можуть стати не яблуком розбрату між Росією і Японією, а, навпаки, чимось, що об'єднує Росію і Японію».

«Якщо ми зробимо правильні кроки у напрямку плану, запропонованого прем'єр-міністром, а він запропонував створити окрему структуру з господарської діяльності на островах, укласти міжнародну правову угоду, відпрацювати механізм взаємодії, і на цій базі сформувати такі умови, які дозволили б нам досягти остаточного вирішення проблеми мирного договору», - додав Путін.

Японські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомая відійшли до СРСР у результаті Другої світової війни.

Японія висуває повернення островів основною умовою підписання мирного договору з РФ, як раніше - з Радянським Союзом.